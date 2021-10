SALERANO. Un lumino e un saluto per Mustapha, l’ambulante buono.

“Mustafà non è più qui – si legge sul foglio lasciato dove tutti i venerdì l’ambulante montava il suo banco di coperte, cuscini e tessili per la casa . Ci mancheranno il suo volto sorridente e scavato, il suo italiano pittoresco e la sua simpatica saggezza che colorava di umanità questo mercato”.

La notizia ha scosso anche la sindaca, Tea Enrico, che l’ha appresa proprio andando a fare la spesa questa mattina.

“Stamattina sono stata al mercato – racconta la sindaca in un post su Facebook -. Posteggiata l’auto, ho percorso la strada per andare all’area alimentari… E, lì ho scoperto questa bruttissima cosa. Mustapha ci ha lasciati. Era una presenza fissa, la sua. Il suo sorriso, il suo saluto…. “Ciao signora….”, mi mancherà. E allora, Mustapha, che il tuo ultimo viaggio sia lieve, cosparso di cuscini e calde coperte che ti scaldino il cuore“.

