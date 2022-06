Fannulloni, opportunisti, gente che non ha voglia di tirarsi su le maniche e che non fa nulla per ricambiare l’aiuto pubblico… quante se ne sentono dire su chi percepisce il reddito di cittadinanza ed in Italia, specie nei nostri paesini, chi fa domanda perché fatica a trovare una occupazione è guardato con occhi storti. Salerano – primo tra tanti comuni di questa zona – oggi offre il modo per potersi ricredere. In queste settimane il sindaco Tea Enrico è al lavoro per un progetto di attività socialmente utili da proporre a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.