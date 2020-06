SALERANO. Omaggio a Gaber nel parco di Villa Sclopis

La stagione culturale riparte domenica prossima, 28 giugno presso il parco di Villa Sclopis con “Qualcuno era comunista” un celebre monologo di Gaber rappresentato per la prima volta nello spettacolo “Il teatro canzone”, nel 1991.

Lo spettacolo vede sul palco Federico Sirianni accompagnato dai musicisti “originali” del Teatro Canzone di Giorgio Gaber : Gianni Martini (chitarra), Claudio De Mattei (basso) e Luigi Campoccia (tastiere).

La consulenza artistica è di Arturo Brachetti

“Con questo spettacolo – racconta Sirianni – cerco di ripercorrere alcuni pezzi di storia dello straordinario artista milanese scegliendo, tra le canzoni e i monologhi, quelli più significativi in ciò che veniva definito, in quegli anni belli e difficili, “il politico e il personale”. Un omaggio pieno di passione e rispetto per uno dei più straordinari uomini di spettacolo del Novecento italiano”.

Il percorso artistico di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, nasce proprio assistendo, giovanissimo, agli spettacoli di Gaber al quale è legato artisticamente avendo lavorato, in più di un’occasione, con alcuni dei suoi storici collaboratori come Brachetti e i musicisti del “Teatro Canzone”.

Arricchiscono lo spettacolo gli attori del gruppo artistico “LiberiPensatori Paul Valery” con la lettura di brani dal repertorio di Giorgio Gaber.

Commenti