Una protesta simbolica a Salerano, come in molti altri comuni d’Italia.

Per la serata di oggi, giovedì 10 febbraio dalle ore 20 si spegne l’illuminazione della chiesetta di S.Urbano.

Il Comune ha deciso di aderire all’iniziativa promossa in tutta Italia dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che vuole porre all’attenzione dello stato il rincaro delle bollette che sta colpendo tutti, dagli enti locali ai cittadini.