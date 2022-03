Sabato scorso, al termine dell’iniziativa “per i nuovi nati” si è anche inaugurata l’Antica Libreria del Parco.

“Questo nome racchiude tanti significati – confida la prima cittadina Tea Enrico -, intanto perché è un vecchio freezer dei gelati abbandonato qui da anni e a cui abbiamo deciso di dare una seconda vita. Poi perchè l’abbiamo restaurato e reso una casetta, dando anche un significato ecologico. Infine perchè vuole essere un modo per celebrare il riconoscimento di “Ivrea capitale italiana del libro”. Vogliamo sviluppare anche nei comuni vicini iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione della lettura. Il piacere e l’amore per la cultura e per la lettura si imparano sin da subito e pensiamo che questo progetto di “bookcrossing” permetterà ai bambini di avvicinarsi a questo mondo”.

Commenti