Finalmente un vigile urbano a Salerano. Il comune ha siglato un accordo con Chiaverano per poter disporre di un agente sul proprio territorio. E non si tratta soltanto di vigilare “fisicamente” su viabilità e zone pubbliche ma occorre anche abrigare pratiche d’ufficio a cui oggi l’Amministrazione doveva far fronte con un personale ridotto. Erika Amato svolgerà l’attività un paio di ore a settimana.

