SALERANO. E’ morto Giovanni Avonto storico dirigente Cisl. Lavorò all’Olivetti

E’ morto all’età di 84 anni, a Salerano Canavese, Giovanni Avonto, già presidente della Fondazione Nocentini e storico dirigente Fim e Cisl di Torino e Piemonte.

Nato a Villanova Monferrato (Alessandria), laureato in ingegneria, Giovanni Avonto ha lavorato all’ all’Olivetti di Ivrea, nei primi anni ’70 è iniziato il suo impegno nella Fim Cisl torinese e nazionale. Negli anni Ottanta è diventato segretario della Cisl regionale nel periodo. In seguito segretario generale Fim Piemonte, incarico lasciato nel 1996 quando è andato in pensione. Avonto è stato anche il primo presidente dell’Ismel da cui nato il Polo del Novecento.

