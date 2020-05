SALERANO. CasaInsieme offre 10 posti per i pazienti Covid

All’ospedale di Ivrea non c’è più posto e allora la convalescenza, dopo il ricovero, i malati di Coronavirus la fanno a Salerano, nel centro diurno di CasaInsieme.

Ai primi di marzo, infatti, in seguito alle direttive per limitare la diffusione del Covid19, la struttura di Salerano, pensata per l’assistenza diurna dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, è stata chiusa.

Una decisione presa per tutelare utenti e famiglie.

A quel punto, viste le enormi difficoltà dell’ospedale di Ivrea, nasce la necessità di avere uno spazio esterno all’ospedale dedicato ai quei pazienti guariti che non possono tornare a casa perché ancora positivi e bisognosi di un ulteriore periodo di convalescenza per negativizzarsi.

A quel punto entrano in gioco i locali del dentro diurno di CasaInsieme che, nell’arco di due giorni, diventano un centro per i convalescenti del Covid19. All’interno della struttura sono state allestite 4 camere, per un totale di 10 postazioni. Sei letti li ha forniti il Comune di Piverone, uno era già presente nel centro, e gli altri tre sono stati recuperati grazie ad una serie di donazioni.

I gestori della CasaInsieme, infatti, si sono dovuti dare da fare per arredare l’intera struttura.

Gli arredi prima presenti, infatti, sono stati messi in un magazzino per poi essere riutilizzati al momento della riapertura del centro. I primi ospiti sono arrivati, nel centro diurno, il 30 marzo. Alla guida dello staff c’è l’ex sindaco di Ivrea Carlo Della Pepa, assistito da tre operatrici socio sanitarie e due infermiere.

Ai primi di aprile, quindi, sono arrivati i primi 10 pazienti: metà intorno ai 50 anni e in condizioni buone altri 5, invece, sono anziani in condizioni complicate che necessitano di assistenza continua.

In ogni caso, il loro arrivo a CasaInsieme ha alleggerito il nosocomio di Ivrea, liberando alcuni posti letto, e dato la possibilità a queste persone di fare la convalescenza in un posto più “famigliare”.

Qualche giorno fa, infine, sono stati dimessi i primi 5 pazienti, dopo il secondo tampone negativo, infatti, hanno avuto la possibilità di tornare a casa.

