SALERANO. La carica dei 291. Tanti, tantissimi atleti, ben oltre le più rosee aspettative.

Tutti insieme in strada per correre in una meravigliosa giornata di sole . E’ stato un successo senza precedenti la gara podistica non competitiva organizzata dal Comune di Salerano per portare un aiuto all’Associazione Casainsieme.

E’ stata l’edizione con un boom di iscrizioni per la gara podistica che ha attraversato le strade di Salerano, partendo dal Campo Sportivo dove nella giornata di domenica 7 novembre si sono incontrati tantissimi atleti .

In questa giornata due sono state le corse: quella interpretata dai giovani dell’Associazione “Specialmente ASD” che hanno corso [...]