Resta in carcere Domenico Rebecchi, il postino in pensione di 68 anni che venerdì sera aveva ferito al torace la moglie, 66 anni, con un colpo di pistola calibro 7,65. Lo ha disposto, ieri, il gip Ombretta Vanini al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che ha confermato l’impianto accusatorio del tentato omicidio.

Ma cosa è accaduto in quella villa in via Cavour 17? Rebecchi, al momento, non parla. Potrebbe essere stato un incidente. E’ la tesi difensiva portata avanti dal suo legale, l’avvocato Federico Zinetti, che ha [...]



