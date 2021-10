SALERANO CANAVESE. Nelle scorse giornate è arrivato a tutte le famiglie il “bollettino” contenente tutte le novità del comune: dai lavori al pluriuso per lo spostamento degli Uffici comunali, alla progettazione per il restyling dell’area sfalci, agli ultimi passaggi con il vapore per eliminare in maniera naturale le erbe infestanti, all’implementazione della colonnina per la ricarica auto elettriche, alla realizzazione del nostro parco giochi diffuso.

“Quest’ultimo progetto – spiega Tea Enrico – è già in fase di realizzazione: lo si sta ultimando grazie alla progettazione eseguita e condivisa dagli splendidi amici di Circowow. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)