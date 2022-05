Il consiglio comunale di Salerano Canavese ha approvato alcune variazioni al bilancio di previsione 2022 durante la sua ultima seduta.

Queste hanno riguardato in primo luogo l’acquisto, per 20mila euro, presso la ditta ML Office & Design, di arredi per la nuova sede municipale: entro il 2022 gli uffici si trasferiranno nel locale comunale che prima della pandemia ospitava l’unico negozio di alimentari, sono in corso gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza per ricavare uffici funzionali ed adeguati a ricevere la cittadinanza grazie a contributi arrivati dallo Stato [...]



