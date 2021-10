Fino alle ore 12,00 di sabato 6 novembre ci si potrà iscrivere da gymmy sport alla decima edizione della Salerun. La manifestazione torna dopo lo stop forzato dello scorso anno causato dalla pandemia

Le iscrizioni proseguiranno anche il giorno della gara, il prossimo 7 novembre dalle ore 7,30 alle 9,30 presso il pluriuso di Salerano, dove si sta realizzando il punto accoglienza atleti.

La giornata è ormai una tradizione che si basa su alcuni valori fondanti: la cultura dello sport pulito e della sana competizione, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e la reciproca conoscenza. Questo progetto, i cui ricavati verranno devoluti all’Hospice Casainsieme di Salerano e al Centro Diurno per Alzheimer, è la dimostrazione di quanto tutto il territorio sia sensibile ai temi della solidarietà. La testimonianza dell’elevata partecipazione di atleti negli scorsi anni, conferma che lo sport rappresenta un luogo di incontro e aggregazione che risulta ancor più vincente se legato ai valori come quelli che sono sempre stati dimostrati nei confronti dell’Associazione Casainsieme.

La manifestazione si svolgerà seguendo le normative covid 19 in corso: bisognerà mostrare il qr code del proprio green pass o in versione cartacea o su smartphone all’ingresso del punto accoglienza atleti il giorno della gara.

Il pettorale sospeso

Tra le novità di questa decima edizione c’è anche chi ha acquistato un pettorale e l’ha lasciato in sospeso per qualcuno che non avrebbe potuto pagare l’iscrizione alla corsa.

Un’iniziativa che nasce sulla scorta del “caffè sospeso”, molto usato al Sud d’Italia, che consiste nel lasciar offerto un caffè per un prossimo avventore.

