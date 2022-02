SALASSA. Erano le 4.30 di notte. Un trentacinquenne vagava seminudo per il paese, percorrendo le vie del centro in stato confusionale. Urlava e si dimenava in mezzo alla strada. Due carabinieri della stazione di Rivarolo, chiamati dai residenti della zona, hanno tentato di fermarlo, ma lui ha reagito cominciando a scagliare sassi contro gli agenti.

Uno dei due è finito in ospedale, colpito in testa da una pietra. Per bloccare l’uomo, il cui stato psicofisico si aggravava a vista d’occhio nel corso delle operazioni, è stato necessario addirittura lo spray antiaggressione. A placare la furia [...]