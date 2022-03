SALASSA. Uomo ferito da una pressa: portato al Cto

SALASSA. Oggi pomeriggio attorno alle 16 all’azienda Gmc in via Ex Internati un uomo è rimasto ferito da una pressa. E’ stato trasportato al Cto di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore si è ferito ad una mano.

I colleghi avrebbero così dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze (112). Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco, i carabinieri della compagnia di Ivrea e il 118 con anche l’elisoccorso.

Lo Spresal dell’Asl To4 sta conducendo aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente.

