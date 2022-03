SALASSA. “Non riesco a raccapezzarmi di come si possa lasciare tutto d’un sol colpo per scappare dal proprio Paese con una sola valigia in mano” dice tristemente Doriana. “Se io fossi nei profughi ucraini apprezzerei il fatto che qualcuno in un altro Paese si sta attivando per raccogliere cibo e oggetti utili per sopravvivere” conclude.

E’ appena uscita dal Municipio di Salassa, dove in questo sabato mattina dal meteo coperto ha portato i suoi scatoloni contenenti vestiti caldi e oggetti utili a chi, in questo momento, dorme gettato in qualche locale abbandonato in Polonia, Moldavia [...]