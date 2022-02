SALASSA. Sono in via di ultimazione i lavori per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Il Comune di Salassa, infatti, sta sostituendo le ultime centocinquantotto lampade a vapori di mercurio del centro storico con delle moderne ed efficienti lampade a Led.

“Se le prime consumavano 150 watt – spiega la sindaca di Salassa Roberta Bianchetta – le seconde ne consumano 44″. L’investimento da 100mila euro che è stato necessario per installarle, secondo la sindaca, verrà recuperato e porterà dei benefici sul lungo termine.

Fino ad ora, in realtà, il Comune di Salassa era già all’avanguardia in fatto di risparmio [...]