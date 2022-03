SALASSA. Una folla commossa si è ritrovata a Salassa mercoledì 16 marzo per dare l’ultimo saluto al dottor Vincenzo Gerace, morto in un’incidente stradale mercoledì 9 marzo mentre era alla guida di un’auto dell’Asl To4. Il funerale è stato accompagnato dalle note dell’Inverno di fabrizio De Andrè, di Halleluja di Jeff Bucklery, Anna e Marco di Lucio Dalla, Hey you dei Pink Floyd.

A celebrare la funzione sono stati i parroci don Gianluca Capello e don Ilario Rege. Ad assistere alle esequie del giovane medico e papà erano in quattrocento. I sacerdoti hanno ricordato la [...]