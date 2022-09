SALASSA. “Siamo qui per diffondere la cultura della legalità”. Comincia così, con le parole della prima cittadina Roberta Bianchetta, l’incontro che l’amministrazione salassese ha organizzato con Pietro Grasso venerdì mattina, denominato “Siamo Capaci di ricordare”. Grasso aveva già fatto tappa nel paese canavesano il pomeriggio precedente.

Ha raccontato, per ben due volte, il significato della lotta alla mafia, soprattutto attraverso il ricordo personale del giudice Giovanni Falcone. Al magistrato palermitano morto allo svincolo per Capaci nel ’92 per mano di Cosa Nostra, Grasso ha infatti dedicato un libro.

Si chiama “Il mio amico Giovanni”, e proprio [...]