SALASSA. Cerchiamo di resistere ai lockdown proponendo incontri di lettura sul web

Sempre in prima linea a fianco della cittadinanza, Roberta Bianchetta, 29 anni, sindaco di Salassa, ci offre un bilancio di come l’amministrazione comunale stia affrontando i disagi di questa terza ondata pandemica. In primis, cercando di affrontare lo stress e la depressione che il nuovo rientro [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti