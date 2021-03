Sacca di Curlandia

Si definisce Sacca di Curlandia il combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale organizzato nell’area corrispondente alla regione storica della Curlandia a partire dall’ottobre 1944, dalle notevoli forze tedesche del Gruppo d’Armate Nord, due armate con oltre 30 divisioni, accerchiate nella regione baltica a seguito della riuscita offensiva autunnale dell’Armata Rossa seguita al grande successo estivo dell’Operazione Bagration. Il Capo di Stato maggiore, il Generale Heinz Guderian, richiese l’evacuazione delle due armate accerchiate, ed il loro ridispiegamento a sostegno del martoriato settore centrale. Ma Hitler, tuttavia, decise di mantenere in armi la sacca appena creatasi, nella convinzione che un’eventuale vittoria sul fronte occidentale avrebbe restituito alla Germania l’iniziativa sul versante orientale. In questo senso, la Curlandia sarebbe stata la testa di ponte dalla quale sferrare una nuova offensiva ad Est. La difesa delle esperte truppe del Gruppo d’armate Nord, ribattezzate Gruppo d’armate Curlandia, rifornite via mare dalle unità della Krigsmarine, si prolungò accanita, nonostante i ripetuti tentativi sovietici di schiacciare le truppe isolate, fino al 10 maggio 1945. Secondo le fonti storiografiche sovietiche, l’Alto Comando dell’Armata Rossa avrebbe considerato il fronte di Curlandia come un pericolo decisamente remoto per il buon conseguimento dell’offensiva contro Berlino. Pertanto le manovre di pressione effettuate a più riprese contro le forze tedesche sarebbero state volte esclusivamente al “controllo” della sacca. Le perdite stimate ammonterebbero a 160.948 fra il 16 febbraio e l’8 maggio 1945. Secondo fonti Occidentali e Lettoni si sostiene che il Comando Sovietico avrebbe considerato la presa della Curlandia come un obiettivo di natura primaria, essendo quella regione il nucleo della resistenza antibolscevica organizzata dai Lettoni alla fine della Prima Guerra Mondiale . Prova di questo sarebbero le sei offensive lanciate contro il Gruppo di Armate Curlandia. Nonostante la sacca fosse difesa da duecentomila uomini, e le forze sovietiche non riuscissero ad avanzare per più di 25 miglia, l’Alto Comando Sovietico ordinò ripetuti attacchi contro la sacca[ Le perdite sovietiche nell’assedio, secondo un comunicato del Comando Germanico del 16 marzo 1945, ammonterebbero a 320.000 uomini fra morti, feriti e prigionieri, 2388 carri, 659 aerei, 900 cannoni e 1440 pezzi d’artiglieria durante le prime cinque offensive. Fonti sovietiche stimano ulteriori 74.000 perdite nella sesta battaglia. La cifra totale porterebbe a quasi 400.000 le perdite sovietiche. Nel gennaio del 1945, i comandi Germanici in Curlandia alla luce della situazione e degli sforzi compiuti dalle sue truppe contro gli assalti sovietici richiesero alla cancelleria del Reich l’istituzione di uno speciale distintivo di campagna. La richiesta venne accolta da Adolf Hitler, che il 12 marzo 1945 acconsentì all’istituzione della fascia da braccio “Curlandia”, ufficialmente riconosciuta il 18 marzo successivo. La fascia da braccio “Curlandia” di conseguenza risulta essere la quarta e ultima decorazione di campagna di questo tipo istituita dai tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale, oggi una fascia molto ricercata dai collezionisti. A causa della pesante situazione sul campo, la fascia fu prodotta sia localmente in alcune piccole manifatture interne alla sacca, sia in Germania e poi spedita in Curlandia via aereo o nave: ciò fece sì che lo stile del manufatto risultasse assai diverso a seconda del metodo costruttivo prescelto. Il limitato periodo di conferimento, unitamente alle difficoltà materiali di produzione e consegna, hanno reso nel tempo la fascia da braccio “Curlandia” abbastanza rara, e pochissime risultano le fotografie originali dell’epoca di militari tedeschi che la indossano. I prezzi elevati ne hanno favorito la falsificazione, ma in anni più recenti sono state individuate delle caratteristiche tecniche che – in mancanza di un’attribuzione più che certa dovuta a foto o documenti indiscutibili – hanno definito un certo standard per una certificazione di autenticità. La fascia da braccio “Curlandia” iniziò ad essere conferita dai primi di aprile del 1945 e la distribuzione andò avanti fino agli ultimi giorni di guerra, purtuttavia solo una piccola parte dei combattenti nella sacca la ricevette. Con la resa i sovietici registrarono 181.000 prigionieri, fra i quali 28 generali, 5.083 alti ufficiali e l’ultimo comandante in capo. Data la quantità di soldati tedeschi che, con l’arrivo della fine, avevano dismesso gli abiti militari per darsi alla macchia, o per unirsi ai vecchi camerati lettoni che avevano aderito ai gruppi di resistenza anticomunista, l’Armata Rossa iniziò una campagna di “filtraggio”, tesa ad identificare tutti i cittadini maschi in età fra i 16 ed i 60 anni. Parallelamente, reparti sovietici setacciarono i boschi, incendiando vaste aree forestali. I membri delle unità lettoni in forza all’esercito tedesco vennero trattati come traditori e giustiziati sommariamente. Coloro che riuscirono a nascondersi animarono il movimento dei Fratelli della Foresta, che al pari di simili organizzazioni Estoni e Lituane, continuarono la lotta contro l’Unione Sovietica fino a metà degli anni ’50.

Favria, 12.03.2021 Giorgio Cortese

La creatività certi giorni mi permette di realizzare l’inaspettato!

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 26 marzo 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione entro giovedì 18 marzo . Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti