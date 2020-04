S. Pasqua di Risurrezione.

Una volta al suono delle campane di Pasqua, le mamme bagnavano gli occhi dei loro bambini. Il significato del gesto non è difficile da comprendere, la Risurrezione di Gesù introduce una tale novità nella Storia, che è necessario per tutti noi uno sguardo nuovo. Celebrare la Pasqua, per noi Cristiani, significa ritornare alla sorgente della vita, ritornare al principio. Non si tratta di tornare al passato, di tornare indietro, ma di andare in profondità, di esplorare le fondamenta, di ritrovare la freschezza di un inizio. Non sto parlando di un’idea o di un insieme di valori, ma di un dono, di un’esperienza viva, di un incontro decisivo. È quella possibilità, che non può esser ridotta a suggestione, di proclamare: “Cristo è risorto” e rispondere personalmente: “È veramente risorto!”. L’annuncio della Risurrezione non è imbonimento rassicurante, non è alibi alla responsabilità di ciascuno e neppure pesante limitazione alla libertà di noi esseri umani, ma è esattamente il contrario. È luce per cogliere il senso decisamente umano di ogni conquista e di ogni sconfitta, è alimentazione di una responsabilità che abbracci ogni uomo e tutto l’uomo, è alimento di una libertà che diventa impegno quotidiano di liberazione da ogni male, da ogni ingiustizia, da ogni egoismo. La Pasqua è un passaggio e cambiamento anche per superare con il nostro animo questa crisi generata da questa epidemia cambiando veramente il nostro modo di vivere. Questo virus ci ha insegnato che con tutta la nostra tecnologia che ha portato e porterà indubbi miglioramenti alla vita dell’uomo, siamo fragili e mai come adesso avvertiamo la paura ed il senso di precarietà della umana esistenza. Questa epidemia non solo si è manifestata nel tempo che noi cristiani chiamiamo Quaresima, ma presenta una certa analogia con il tempo quaresimale. Il termine “quarantena” deriva da quaranta giorni. Anche la Quaresima è una sorta di “quarantena spirituale”, un periodo di purificazione dell’anima dal peccato per vivere in novità di vita, un tempo di benefica “potatura” delle falsità, della mondanità, dell’indifferenza e di tutte le altre malattie mortali causate dal virus del peccato. Penso che non dobbiamo mai cedere allo scoramento, ma questi momenti di rallentamento al nostro veloce vivere quotidiano ci portano a riscoprire le gioie semplici e quotidiane della vita. Perché la vita è fatta per la gioia. Questa epidemia ci mostra i nostri umani limiti e solo con l’umiltà di collaborare tra tutti noi possiamo uscirne fuori. La Santa Pasqua per me vuole dire che dobbiamo fare unità e non devono prevalere le divisioni ed il mio pensiero in questi giorni è d’augurio verso ogni essere umano di buona volontà, perché riesca ad allontanare ogni male che affligge questo mondo e possa trovare in fondo al cuore con la giusta ragionevolezza l’unica via messaggera di pace e amore. Ci serva questa festa a riflettere. Il passaggio di questa Pasqua ne è in effetti una traslazione dalla vita a migliore vita. Viviamo la vita come un attimo bellissimo per lasciar fiorire nuovi attimi ancora più belli. Buona Santa Pasqua.

Favria, 12.04.2020 Giorgio Cortese

Per voi amici che nonostante le difficoltà e, in diversi casi, la distanza, restate sempre persone a cui tengo, lascio il mio messaggio d’amore e d’affetto, di speranza. Vi auguro tutto il bene possibile… Auguri di Buona Pasqua.

