S. Natale.

Relativamente al giorno di Natale, il più importante dell’anno, insieme a Pasqua, che, in antiche parlate provenzali, ricorda ancora il suo etimo latino di Dies Natalis diventando Di Nial o, con agglutinazione, Dinial, o ancora Deinial, numerosi sono i proverbi ed i modi di dire. Quand a Natal as va al sol, a Pasca as ëstà davzin al feu, Quando a Natale si va al sole, a Pasqua si sta vicini al fuoco. Meglio quindi che a Natale faccia brutto, se si vuole che faccia bello, o quanto meno che non faccia freddo, a Pasqua. Convinzione confermata anche dall’altro proverbio: Natal co’l solèt, Pasca co’l tissonèt, Natale col solicello, Pasqua col tizzonetto. Fin-a a Natal l’invern a fà pòch mal, Fino a Natale l’inverno fa poco male”). Questo proverbio sembrerebbe in parte contraddire quelli relativi a San Clemente, a Santa Caterina ed a Sant’Andrea: là si diceva che l’inverno cominciava a farsi sentire, mentre ora si afferma che solo da Natale in poi esso diventa veramente crudo, dato che prima “non fa troppo male. Duré da Natal a Sant Ësteo, Durare da Natale a Santo Stefano. Un modo di dire non relativo al tempo atmosferico, ma che ci conferma ancora una volta come i nostri Avi avessero sempre presenti le feste religiose o la liturgia o i Santi per metaforizzarli in modi di dire spiccioli e quotidiani. Di qualcosa che dura poco si dice, dunque, che “dura da Natale a Santo Stefano”, cioè un giorno solamente. Buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile! Con la speranza di vivere serenamente ogni momento di questa splendida festa che riaccende il desiderio di condividere e donare auguro buon Natale a tutti Voi.

Favria, 24.12.2020 Giorgio Cortese

La pace e la serenità del Santo Natale ci accompagnino sempre.

