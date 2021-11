S. Martino, dal mantello al termine cappella.

Tutti sanno come San Martino, 316-397, ancora catecumeno e soldato romano, trovandosi alle porte della città di Amiens insieme ai suoi commilitoni, incontrò un mendicante seminudo. Tutti conoscono il suo gesto: d’impulso tagliò in due il suo mantello militare e lo condivise con il poveraccio infreddolito. Si racconta che quella stessa notte Martino sognò Gesù avvolto nel lembo di mantello che aveva donato al povero. Gesù si presenta a lui e gli restituisce la parte che aveva condiviso. L’indomani, quando Martino si sveglia, trova il suo mantello di nuovo integro. Martino aveva allora all’incirca 18 anni. La parola mantello, in latino, era il nome della cappa. Ma trattandosi del mantello corto dei militari si parlava, al diminutivo, di cappella, cappa corta. Questa cappella venne conservata come insigne reliquia ed entrò a far parte della collezione di reliquie dei re Merovingi. I Franchi la portavano come stendardo in guerra, davanti alle truppe, fidando nella protezione del santo patrono. Da Carlomagno la cappa di san Martino venne inviata all’oratorio palatino di Aquisgrana, che da allora si chiamerà, in francese Aix la chapelle, Aachen, in tedesc). Infatti, il termine latino, dal significare la reliquia del mantello di san Martino, passò per estensione ad indicare l’oratorio che la conteneva; le persone incaricate di conservare tale insigne reliquia vennero chiamate: “cappellani”! E fu così la chiesetta del palazzo reale di Carlomagno divenne una “cappella” in senso moderno. Il nome, in seguito, identificherà per ulteriore estensione tutte le chiesette e saranno chiamati cappellani tutti i sacerdoti ad esse preposti, anche se non avevano più nulla a che fare con il prodigioso indumento del santo vescovo di Tours. Dalla cappa di Martino prende nome, perfino, la dinastia reale francese dei “Capetingi”. Una vera e propria devota fissazione! Pezzetti del mantello di san Martino erano nel medioevo reliquie ambitissime, e parecchio diffuse, vere e proprie narrazioni reificate dell’esempio di carità del primo santo non martire dell’Occidente cristiano. Una volta la festa di San Martino era una sorta di capodanno contadino. Anticamente il periodo di penitenza e digiuno che precedeva il Natale, cominciava il 12 novembre e prendeva il nome di Quaresima di S. Martino, questo Santo è protettore dei sarti, osti, albergatori, mercanti, vignaioli e vendemmiatori.

Favria, 11.11.2021 Giorgio Cortese

