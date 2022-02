Da quando è scoppiata la guerra tra russi e ucraini due sono le domande che ripetutamente ci vengono rivolte dai nostri lettori. La prima: è vero che scoppierà la terza guerra mondiale? Perchè si è arrivati a questo punto?

Cominciamo con il dire che “No!”, nessuno è così folle da volere un conflitto internazionale.

Tutto il resto invece non è così facile da spiegare ancor più che dell’Ucraina la maggioranza degli italiani conosce poco, quasi nulla. Abbiamo sentito parlare di donne molto belle. Di badanti. Diciamo che i più informati la collegano al disastro della centrale nucleare di Cernobyl, a circa 100 km da Kiev, la capitale del Paese: era il 26 aprile del 1986.

In sintesi. Dal 1919 fino al 1960, l’Ucraina, ha fatto parte dell’Unione Sovietica, ma con i russi non è mai corso buon sangue. A inasprire i rapporti, tra il 1932 e il 1933, la decisione di Stalin di prendere tutte le terre, non dare più uno stipendio ai contadini ma una quota dei beni prodotti. Chi si oppose venne ammazzato e milioni di ucraini morirono di fame.

Geograficamente l’Ucraina è divisa in 24 regioni e una repubblica autonoma: la Crimea. Tra queste regioni c’è il Donbass un’area dell’Ucraina orientale suddivisa in tre regioni: Donetsk che è la città principale, Luhansk e Dnipropetrovsk. Da qui, Kiev è distante 700 chilometri.

Nel Donbass ci sono 5 milioni di persone e un milione hanno il doppio passaporto russo. Qui si parla la lingua russa, si guarda il campionato di calcio russo, si studia la versione sovietica della storia e in televisione i canali trasmettono programmi in lingua russa.

La popolazione di lingua russa ritiene che dal 1991 (anno in cui l’Ucraina ha dichiarato l’indipendenza dall’Urss) le condizioni di vita siano peggiorate; gli ucraini, dal canto loro si sentono separati dall’Ucraina, e infatti si definiscono “separatisti”.

Fin qui la premessa. Detto questo, non è vero che la guerra è iniziata ora, nel Donbass, infatti, c’è un conflitto in corso dal 2014, segnato da una rivolta contro il presidente Janukovy, amico dei russi. Ci furono dei morti e il presidente venne cacciato.

A quel punto la Russia ha occupato la Crimea, nel sud dell’Ucraina e nel Donbass ha cominciato a finanziare gruppi militari che in breve tempo hanno portato alla nascita della Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Lugansk che sono indipendenti dall’Ucraina.

Dopo 13mila morti, città abbandonate e migliaia di civili in fuga, gli scontri si sono fermati con gli accordi di Minsk, siglati nel 2015 da Russia e Ucraina. Gli accordi prevedevano il ritorno delle regioni ribelli all’Ucraina, in cambio di maggiore autonomia. Ma non sono mai stati rispettati tant’è che ora il conflitto è riesploso.

S’aggiunge a tutto questo il “pallino” di Putin di voler mantenere uno spazio “vuoto” tra le sue frontiere e le basi Nato in Europa.

Cosa succederà lo abbiamo già detto in premessa: nulla di più oltre alla guerra tra russi e ucraini. Se per l’Ucraina l’interesse politico dell’occidente sta infatti a zero, con la Russia l’Europa ha in ballo scambi commerciali importantissimi. Esporta materie prime, gas, petrolio e grano e importa prodotti tecnologici e mezzi.

