Questa mattina ho riascoltato con piacere questa parola piemontese che da tempo non ascoltavo da tempo: “Rumia”. Questa parola mi porta al verbo piemontese rumiè o ruminè, il ruminare dei bovini che eseguono la doppia masticazione del cibo, caratteristica dei ruminanti, detta ruminazione.

La parola che per l’italiano ruminare deriva dal latino ruminen dal significato di gola, mammella, stomaco dell’animale.

Esistono nella vita quotidiana tre tipi di ruminazione che sono il rimuginio, la ruminazione e la riflessione.

Il rimuginio è un tipo di pensiero che si focalizza su possibili eventi negativi del futuro.

Se inizio a rimuginare su qualsiasi cosa rappresenta per me adesso una potenziale difficoltà, fisica, sociale ed economica.

Questo porta solo ad accumulare ansia e porta a vivere male con se stessi e gli altri. Conosco delle persone che purtroppo vivono cosi e si logorano da sole vedendo il cielo nero anche se splende un bel sole.

La ruminazione è un modo di pensare focalizzandoci solo passato, in particolare provando rimorso, rimpianto per azioni compiute in passato e di questo ne risente l’umore perché si rumina su pensieri negativi.

Ma poi esiste una ruminazione positiva. Conosco dei grandi ruminatori che stanno flemmatici e immobili meditando quale scelte migliore da fare per il futuro, traendo esperienza dal passato. Al riguardo mi viene in mente la frase del grande filosofo Friedrich Nietzsche che affermava che spesso avvertiva il bisogno di ruminare il passato e di rendere digeribile il presente con quel condimento. Ed ecco infine la riflessione, che è una forma di pensiero che si focalizza sul presente o sugli aspetti razionali e controllabili degli eventi futuri. Quando uno riflette e pondera quali azioni fare deve sapere quali sono le sue risorse e le sue reali capacità per trovare le soluzioni e affrontare i problemi un passo alla volta, senza riempire la testa con inutili preoccupazioni. Nella vita ogni problema e difficoltà è sempre una grande opportunità, e credetemi non è una frase fatta ma ho toccato con mano quanto scritto. Quanto affermato non è il runì, come si dice in piemontese per indicare il verso della volpe, parola che proviene dall’occitano runi a sua volta dal tardo latino grunnire, a sua volta dal latino classico grundire. Grunire, ringhiare, brontolare di origine onomatopeica.

