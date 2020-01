RUGBY. VII Rugby mai in partita al cospetto del Biella Rugby

Raramente in questi ultimi mesi si era visto un VII Rugby così poco in partita. Proprio nel giorno in cui era fondamentale riscattare gli ultimi passi falsi, i gialloblu hanno invece trasformato il “già visto” di domenica scorsa (partita dominata e persa negli ultimi minuti) nel “mai visto” (non essere mai in partita). Contro Biella la compagine Seniores di Troy Nathan incappa nella terza sconfitta consecutiva – quarta stagionale – che fa scivolare i gialloblu al quarto posto della classifica di Serie A. Il risultato finale, 34-12, è la radiografia dei meriti di Biella e disegna un impietoso quadro sulla prestazione di Angotti e compagni, apparsi ben al di sotto dei loro standard abituali. La meta iniziale di capitan Marchi è purtroppo solo un’illusione; da quel momento in poi Biella prende possesso del gioco e si porta avanti nel punteggio fino al massimo vantaggio sul 24-7. Una timida reazione del Settimo porta De Razza ad accorciare le distanze, ma si rivela un fuoco di paglia. Biella non cede di un metro e chiude i conti infierendo su un XV gialloblu senza idee e deficitario in ogni situazione di gioco. La squadra di Nathan

paga l’aver consegnato il pallino del gioco agli avversari che per tutto l’arco dell’incontro ne hanno fatto tesoro pressando e costringendo i gialloblu ad una strenua difesa, divenuta ben presto affannosa e sterile.

La sconfitta nel derby piemontese allontana, di fatto, i sogni di gloria che il VII Rugby aveva cominciato a cullare. I settimesi non possono che accettare la dura legge dello sport e applaudire gli avversari, meditando sulle ragioni che hanno portato ad una simile sconfitta. Fortunatamente il campionato è ancora lungo e vi sarà tempo e modo di risollevarsi.

