Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby ha stabilito un calendario di massima per la ripartenza delle competizioni. La prima partita ufficiale della stagione 2020/21 si giocherà sabato 17 ottobre con il primo turno di Coppa Italia, manifestazione che prevede 2 gironi da 5 squadre. Sabato 24 ottobre secondo turno di Coppa, mentre sabato 31 ottobre tutti i riflettori saranno puntati sull’inizio del massimo campionato italiano (Top 10), con la disputa della prima giornata. La Serie A comincerà domenica 8 novembre, la B il 15 novembre e la Serie C il 22 novembre, date queste che ovviamente potrebbero subire ulteriori variazioni in base all’emergenza Covid-19.

Il VII Rugby Torino dell’head coach Franco Properzi è stato inserito nel girone 1 di Serie A con Amatori Rugby Alghero, Rugby Parabiago 1948, CUS Torino, Pro Recco Rugby, Genova Rugby, Rugby Milano, Biella Rugby Club, I Centurioni Rugby e Accademia Nazionale Ivan Francescato.

In campo giovanile, è tempo di meeting day per l’Under 18 del progetto Eridania. I ragazzi di VII Rugby Torino, Rugby San Mauro e Volpiano Rugby tutti insieme in campo per lo stesso obiettivo.

