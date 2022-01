A causa dell’emergenza maltempo e sanitaria, sono stati riprogrammati gli spareggi della prima fase del campionato di serie C di rugby. Si disputerà una finale in gara unica, tra le società con la stessa posizione in graduatoria, in casa della squadra con il miglior coefficiente, per definire la classifica regionale.

Domenica 16 gennaio, con fischio d’inizio fissato per le ore 14,30, si disputeranno quindi, tra le altre, le gare Rugby San Mauro-Amatori Novara e Tortona-Volpiano Rugby.