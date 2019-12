RUGBY. Rugby San Mauro corsaro in casa del Pedona Cuneo

Il fine settimana del Rugby San Mauro si è svolto nel segno del ricordo per la prematura scomparsa di Claudio Mantovani, instancabile dirigente accompagnatore dell’Under 18 e uomo apprezzato da tutti in società e non solo. A lui sono state dedicate le vittorie delle varie compagini gialloblu, a cominciare dalla Seniores che torna al successo espugnando il campo del Pedona Cuneo con il punteggio di 26-20. Cinghiali subito in svantaggio, ma con il passare dei minuti i ragazzi Thomsen riescono a prendere le misure agli avversari arginandone gli attacchi. La meta di Buronzo e due calci piazzati di Rosso consentono al San Mauro di ribaltare il match e andare al riposo in vantaggio. Dopo il cambio di campo l’approccio dei gialloblu è pressochè perfetto, con due rapide segnature di Fornaiolo che portano San Mauro a +10. Ecco però che il nervosismo inizia a prendere il sopravvento ed il Cuneo ne approfitta accorciando le distanze con una meta trasformata. Nel finale di gara i locali tentano il tutto per tutto per la rimonta e le fasi di gioco sono molto concitate, ma un fallo dei cuneesi permette a Rosso di calciare tra i pali e realizzare i 3 punti della sicurezza, che consegnano nuovamente al San Mauro il secondo posto solitario in classifica.

Vince e convince anche l’Under 16 di Luca Russo che infligge un netto 32-0 in trasferta contro l’Amatori Novara. Il risultato finale è frutto di sei mete, realizzate da Sesana e Paccagnella nel primo tempo e da Tiraferri e Cuccì nella ripresa.

L’ansia, una concentrazione non sempre ottimale e l’ingenuità puniscono oltremodo l’Under 14 del Rugby San Mauro, sconfitta 31-24 in casa del CUS Torino.

Commenti