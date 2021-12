Turno di recupero del campionato di serie A a campo invertito stante la perdurante impraticabilità del terreno di gioco di via Cascina Nuova dovuta al fondo ghiacciato e successo del Biella Rugby sul Tkgroup VII Rugby Torino per 35-18. Le compagini, scese in campo davanti ad un folto pubblico, danno vita ad una partita bella, decisa dagli errori (troppi tra i gialloblu ospiti) e da discutibili scelte arbitrali che hanno inciso in modo più determinante nei confronti del XV di coach Cavinato. Settimo perde una partita nella quale ha tenuto [...]





