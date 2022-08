Inizierà il prossimo 2 ottobre l’edizione 2022/2023 del Campionato Italiano di Serie A Maschile che assegnerà il 4 giugno 2023 – nella finale in gara unica in campo neutro – il Titolo di Campione d’Italia di Serie A Maschile e decreterà la squadra che disputerà la stagione 2023/24 inserita nel massimo campionato italiano, il Peroni TO10. Sono 33 le squadre partecipanti, divise – su base geografica – in 3 gironi da 11 squadre. La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto nella mattinata di giovedì 4 agosto il calendario della Serie A, campionato [...]





