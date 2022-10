Bella vittoria del Tkgroup VII Rugby di serie A contro il Biella Rugby: 21-15 il punteggio favorevole ai gialloblu settimesi. Le motivazioni erano tante in casa VII Rugby: bisognava sfatare la maledizione che, da quando in serie A, ha mai visto vincente il XV settimese contro Biella (4 sconfitte in altrettante partite, ndr) e vincere per mantenere il trend positivo che vede ancora i tori gialloblu imbattuti in questo campionato. Obiettivi centrati alla grande e vittoria meritata per i ragazzi del duo Sue-Eschoyez, che sanno soffrire, superare ogni avversità ed entrare in [...]





