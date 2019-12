RUGBY. Il raduno della Nazionale Italiana femminile ad inizio gennaio a Parma

È in programma a Parma il primo raduno della Nazionale Femminile del 2020. Ventotto Azzurre si ritroveranno nel Citta Ducale dal 3 al 6 gennaio per una tre giorni in preparazione dell’imminente avvio del Sei Nazioni.

Andrea Di Giandomenico ha reso nota questa mattina la lista delle atlete selezionate tra cui figurano i nomi di quattro esordienti assolute con la Nazionale a XV: Silvia Arpano, pilone del CUS Milano; Vittoria Minuzzi Ostuni, estremo del Valsugana Rugby Padova, già rappresentativa Seven Azzurra Under 18; Rosanna Tizzano, pilone dell’Amatori Napoli Rugby, classe 1994, figlia del due volte campione olimpico di canottaggio, Davide Tizzano; Elena Vittadello, ventitreenne ala del Valsugana Rugby Padova.

Di seguito la lista completa delle atlete selezionate.

Silvia ARPANO (CUS MILANO RUGBY, esordiente)

Ilaria ARRIGHETTI (STADE RENNAIS RUGBY CLUB – Francia, 43 caps)

Sara BARATTIN (ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY, 91 caps)

Lucia CAMMARANO (RUGBY BELVE NEROVERDI, 23 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA, 1 cap)

Giulia CAVINA (CUS MILANO RUGBY, 5 caps)

Giulia CERATO (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 2 caps)

Giordana DUCA (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 14 caps)

Valeria FEDRIGHI (STADE TOULOUSAIN – Francia, 18 caps)

Giada FRANCO (HARLEQUINS LADIES – Inghilterra, 13 caps)

Lucia GAI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 66 caps)

Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 39 caps)

Maria MAGATTI (CUS MILANO RUGBY, 30 caps)

Benedetta MANCINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA, 1 cap)

Michela MERLO (RUGBY MANTOVA, 5 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, esordiente)

Laura PAGANINI (CUS MILANO RUGBY, 2 caps)

Beatrice RIGONI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 39 caps)

Camilla SARASSO (CUS TORINO, 6 caps)

Francesca SBERNA (GLOUCESTER CLUB – Inghilterra, 4 caps)

Francesca SGORBINI (RUGBY COLORNO, 2 caps)

Michela SILLARI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 53 caps)

Erika SKOFCA (VALSUGANA RUGBY PADOVA, esordiente)

Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 52 caps)

Rosanna TIZZANO (AMATORI NAPOLI RUGBY, esordiente)

Sara TOUNESI (RUGBY COLORNO, 12 caps )

Silvia TURANI (RUGBY COLORNO, 12 caps)

Elena VITADELLO (VALSUGANA RUGBY PADOVA, esordiente)

