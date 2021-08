Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RUEGLIO. Sulle tracce di Pietro Corzetto Vignot, dai Monti ai Mari, nel centenario della sua morte. Incontri, libri, spettacoli, proiezioni, canti e mostre liberamente ispirati dalla figura del contadino, poeta, letterato, scienziato e inventore ruegliese. Gli incontri e le visite si terranno in vari luoghi del paese, che potranno variare in caso di maltempo: Kà ‘d-Mezanis, via Bossatti 49; Salone pluriuso, via della Gora; Albero delle Streghe, regione Biaulì; Cortile Biblioteca, via San Gottardo 2; Piazza del Municipio.

TUTTI GLI INCONTRI SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. Per ulteriori informazioni: 349 8282777 (da Martedì a Sabato in orario ore 15.00 – 19.00).

Martedì 10 Agosto, ore 21.00, presso il Salone pluriuso MAURO SALIZZONI, UN CHIRURGO TRA BISTURI E CRONOMETRO.

Venerdì 13 Agosto, ore 18.00, presso il cortile di Kà ‘d-Mezanis, A LEZIONE DEL DIALETTO RUEGLIESE,

Venerdì 20 Agosto, ore 21.00, presso il Salone pluriuso

IL CENTRO ETNOLOGICO CANAVESANO E IL CORO BAJOLESE.

Domenica 22 Agosto, ore 18.00, presso il cortile di Kà ‘d-Mezanis, CLAUDIO ZANOTTO CONTINO, C’ERA UNA VOLTA UN’ASINA TRA MONTI E MARE.

Sabato 4 Settembre, ore 21.00, presso il Salone pluriuso

PAOLO GHIGGIO, VALLE DEL MANUBRIO. UOMINI E STRADE DEL CICLISMO IN VALCHIUSELLA.

Giovedì 9 Settembre, ore 21.00, presso il Salone pluriuso

LUCILLA GIAGNONI LEGGE DANTE.

Sabato 11 Settembre, ore 21.00, presso il Salone pluriuso

“SALUTANT ‘L-TEU TALENT”. BREVE STORIA DI PIETRO CORZETTO VIGNOT.

MOSTRE DEDICATE A PIETRO CORZETTO VIGNOT

UN MONTANARO CON IL CUORE NEL MARE

(permanente, a Kà ‘d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicate per la visita alla casa). La mostra rivisita la vita e l’opera del poeta scienziato, realizzata con il contributo dell’Ecomuseo Anfiteatro Morenico d’Ivrea.

LA SFERA METIDRICA

(permanente, nel cortile della Biblioteca, sempre aperto). Un modello dell’antesignano battiscafo ideato e costruito nel 1896 dal Vignot. Il modello, ridotto di 1/5 rispetto all’originale è stato realizzato un secolo dopo su iniziativa di Domenico Camosso con la collaborazione di esperti ruegliesi e restaurato quest’anno a cura dell’Amministrazione Comunale.

D’ACQUA E DI ROCCIA. SOPRA, IL CIELO

(fino al 30 Settembre, a Kà ‘d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicate per la visita alla casa). Mostra fotografica di Philippe Cattiaux e Romano Stura. Una passeggiata dai monti ai mari, un viaggio nella natura che fu del Vignot e che raccoglie il cuore e il respiro dell’uomo.

MOSTRE “OFF”

EL MASKI!

A cura di Daniele d’Antonio (Museo di Arte Urbana di Torino). Opere di Lele De Bonis.

L’esclamazione che prende spunto da una delle tante storie fantastiche, magiche e misteriose delle vallate alpine (nello specifico di Rueglio in Val Chiusella), è il titolo di questa mostra in qualche modo “liberatoria” dopo il periodo pandemico che segna una ripresa delle attività di Kà ‘d Mezanìs.

Non sono nè una mostra scelta a caso, né tantomeno un tema scelto a caso: cogliendo spunto della presenza di una leggenda locale, che racconta di come le Masche, la definizione dialettale delle streghe, si raccolgano intorno ad un vecchio tiglio per le loro manifestazioni magiche e danzanti, si è voluto riprendere un tema caro alla tradizione alpina attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea: l’esorcizzazione del male e delle avversità attraverso la trasposizione del magico, dell’inspiegabile e dell’immateriale in personaggi, per quanto mitologici, reali e grazie a questo rappresentabili, individuabili, spiabili, narrabili.

(fino al 15 Settembre a Kà ‘d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicate per la visita alla casa).

CANAVESANI

I luoghi, le persone, dipinti di Giacomo Sampieri.

(dal 17 Luglio al 5 Settembre, in via Enrico Compagno 5, i Sabati dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00, le Domeniche dalle 10.00 alle 12.00).

EVENTI INEVITABILI.

Dipinti di Mario Franco Vitale, una riflessione sulla pandemia attraverso l’espressione pittorica dell’artista. Con una composizione di Giacomo Sampieri, intitolata “Sguardi e Voci durante la pandemia”. (fino al 19 Agosto, a Kà ‘d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicate per la visita alla casa).

LA VITA IN AFRICA.

Dal Burkina Faso alla Valchiusella, a cura di Mankenda Clem Kumonidioko. Attraverso oggetti della vita quotidiana e prodotti realizzati da loro, un racconto sulla vita delle donne in quel continente ci ricorda l’emigrazione dei ruegliesi coetanei del Vignot e la missione di interculturalità della Kà ‘d-Mezanis. (fino al 15 Settembre, a Kà ‘d-Mezanis, stessi giorni, orari e modalità indicate per la visita alla casa).

VISITE DELLA KÀ ‘D-MEZANIS E ORARI APERTURA MOSTRE: Visite accompagnate da guida turistica certificata dalla Regione Piemonte, su prenotazione a: associazionekdm@gmail.com oppure al: 333 32 66 530 (Paola Rostagni). Durata della visita: un’ora. I giorni e gli orari di apertura sono: ogni sabato ore 15.00 – 18.00 e domenica ore 10.00 – 12.00 e 15.00-18.00. E’ possibile prenotare visite di gruppo in altri giorni al pomeriggio (minimo 8 persone). BIGLIETTO INGRESSO 5,00 che comprende il tesseramento per un anno all’Associazione Ka d-Mezanis e di essere informati sulle attività organizzate. Gratuito per ragazzi fino a 18 anni.

