Nell’ambito della manifestazione “Similék” (antica parola ruegliese dal significato festoso: meraviglia, entusiasmo), che accompagnerà tutta l’estate ruegliese, riprende l’attività espositiva presso la Kà ‘d-Mezanis, edificio di pregio di origine quattrocentesca situato nel centro del paese montano caratterizzato dalle strette vie e dai tetti di pietra (lose). Questa splendida cornice è gestita dall’Associazione Culturale Kà ‘d-Mezanis che, nel mese di giugno, inaugura tre mostre, visitabili negli orari di apertura della casa museo fino al mese di settembre.

Tre eventi che oltre all’arte (tra fotografia e pittura) quest’anno potrà approcciarsi anche al mondo del gioco, con una serie di esposizioni tematiche del mondo LEGO e altrettanti laboratori. Ecco gli appuntamenti inaugurali…

Venerdì 24 giugno alle 18 è avvenuto il taglio del nastro per “EST” con fotografie di Alessandro Treggiari (visitabile fino al 25 settembre): un viaggio tra i viaggi in Est Europa in treno attraversando stazioni, paesaggi e desolazioni. Una ricerca interiore che invita lo spettatore a lasciarsi andare tra realtà e immaginazione.

Alessandro Treggiari è un fotografo di origini pugliesi; attualmente vive a Torino dove alterna la fotografia all’insegnamento della Filosofia e delle Scienze Umane.

Sabato 25 giugno è seguita l’inaugurazione di “SEMIOTIC TURN”, opere di Alex Papavassiliou: l’arte come espressione della nuova dimensione in cui vive l’uomo oggi. “Semiotic Turn” propone una collezione di venti opere realizzate tra il 2020 e il 2022, dedicate al nuovo modo di vedere l’esistenza umana rivelato dalla semiotica, lo studio dei segni: le tecnologie dell’informazione e comunicazione hanno condizionato profondamente la nostra vita, agendo come catalizzatore per le riflessioni sul segno. Partendo da Platone e dalla storia della filosofia occidentale, i principali protagonisti della “svolta semiotica”, Peirce, Saussure, Greimas, Eco e Barthes, hanno esteso l’applicazione della semiotica contemporanea a tutte le forme mediali e ai linguaggi non verbali, dimostrando che un dipinto o un qualunque prodotto audiovisivo, film o videoclip, può essere considerato un “testo visivo”. Oggi l’informazione ha preso il sopravvento sul bene che essa rappresenta e la comunicazione delle informazioni ha preso il sopravvento sullo scambio fisico dei beni. Il display di uno Smartphone è diventato la finestra per entrare e uscire in un mondo virtuale, per informarsi, comunicare e lavorare a distanza. La comunicazione si è “ibridizzata”: con il processo di “digital transformation”, entro i prossimi otto anni per ogni essere umano si pensa che ci saranno 100 interlocutori “non umani”.

“Sono molto felice che la mostra venga ospitata a Kà’d-Mezanis, un posto unico, sospeso nel tempo, in cui le opere esposte si fondono magicamente” commenta Alex Papavassiliou, ingegnere elettronico, figlio del pittore surrealista Petros Papavassiliou e della storica dell’arte Piera Gatta. A soli 7 anni i suoi disegni a china vengono pubblicati nella “Collana di piccoli artisti contemporanei” (1968).

Infine la mostra “COSTRUIRE LA PASSIONE CON I LEGO” inaugurata domenica 26 giugno a cura di Associazione Bricks Addicted e Associazione Culturale KdM con tre sezioni: “Edifici dal Mondo” visitabile fino al 10 luglio, una rassegna di alcuni edifici e monumenti tra i più riconoscibili, incluse alcune realizzazioni originali dell’associazione Bricks Addicted; “Mattoncini in Movimento” dal 16 luglio al 7 agosto, ricostruzioni di auto e veicoli da cantiere in varie scale; “Scienza e Fantascienza” dal 13 agosto al 25 settembre, l’esplorazione dello spazio sia dal punto di vista storico con riproduzioni di alcuni modelli NASA reali e ispirati alle prossime missioni, affiancati da astronavi direttamente dall’universo di Star Wars.

Tre giornate di laboratori si aggiungono alle mostre: la prima è stata il 26 giugno, seguiranno le altre i 31 luglio, e il 28 agosto: dalle 15 alle 18 tavoli e mattoncini sono messi a disposizione dei ragazzini che possono così costruire liberamente le loro opere con i mitici Lego.

Commenti