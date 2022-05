Un salone polivalente come nuovo. L’amministrazione comunale ruegliese sta restituendo alla popolazione un centro di aggregazione ad onor del mondo. Naturalmente gli anni della pandemia hanno messo in secondo piano queste strutture finalizzate ad eventi ed incontri ma, in vista di una ripresa, il sindaco Gabriella Lafaille non ha perso tempo ed è riuscita ad aggiudicarsi preziosi fondi arrivati dal Ministero.

“Abbiamo realizzato un riscaldamento a pavimento ed eseguito interventi per rendere il salone più funzionale” fa sapere il primo cittadino.