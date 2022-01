La scuola elementare di Rueglio sarà intitolata all’ex parroco del paese, don Bartolomeo Peller.

La scelta dell’amministrazione, presa nelle scorse settimane, è sostenuta a gran voce dai cittadini, molto affezionati al loro ex parroco.

Don Bartolomeo ha infatti gestito per oltre 65 anni la chiesa parrocchiale di Rueglio e aveva addirittura istituito la scuola di avviamento per bambini appena usciti dalla scuola elementare.

Tutto ciò a sottolineare l’interesse dell’ex parroco per la comunità locale e il suo impegno nell’istruzione. Per questo motivo non sorprende affatto la decisione della comunità ruegliese di tributare un riconoscimento [...]