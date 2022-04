RUEGLIO. Bambini costretti a pranzare in classe, sul proprio banco. Succede da un anno. Da quando, a gennaio 2021, i locali della casa di riposo “Opera Pia Glaudo” (di proprietà comunale e fino ad allora condivisi con la scuola per le esigenze del pranzo) sono stati chiusi al pubblico a causa del Covid. Venticinque ospiti risultavano positivi ai test molecolari. Da allora, per questioni di prevenzione, in linea con le direttive del Ministero, l’edificio è stato messo prima in quarantena. poi sottoposto a monitoraggio da parte dell’Asl To4.

Le famiglie [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.