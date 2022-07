Apolide Drops, rassegna nata da una costola di Apolide Festival, l’evento musicale nato ad Alpette e che da alcuni anni si svolge a Vialfrè, sbarca a Rueglio. La rassegna, iniziata a giugno a Borgiallo, continua il 25 settembre a Cima Bossola, un altro balcone naturale in Val Chiusella e il 9 ottobre ai Musrai, piccola borgata nel comune di Alpette a 1151 m slm, disabitata ma in rigenerazione grazie all’associazione La Neve dell’Ammiraglio.

“Un modo – fa sapere To Locals, associazione organizzatrice – per destagionalizzare la presenza del festival, al fine di “amplificare” luoghi, spazi non deputati alla fruizione di contenuti culturali, ma accessibili ed emblematici del territorio e delle sue peculiarità. E’ una rassegna nata per creare nuove comunità di partecipazione culturale in spazi naturali non convenzionali, tra aree interne e montane del Canavese. I luoghi proposti sono il più possibile accessibili, nel limite del rispetto del contesto naturale, con il desiderio di dare la possibilità a tutti di essere comunità”.

To Locals ha chiesto alla Cooperativa Andirivieni di Rivarolo Canavese di valutare insieme, durante gli eventi, l’effettiva accessibilità delle location: l’obiettivo è quello di vivere gli eventi con un punto di vista più esperto e consapevole per restituire, se possibile, nuove possibilità di fruizione alle persone con disabilità. La rassegna Apolide Drops è realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il supporto di Canavese Case e AEG, grazie alle partnership con Adabin, Buskercase, HWP, Dunter e Housedada e al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e del GAL Valli del Canavese.

