RUEGLIO. Al negozio “i prezzi sono troppo alti” e va a fare la spesa a Ivrea

Andava a fare la spesa a Ivrea nonostante fosse residente a Rueglio, in Valchiusella, il nigeriano 34enne denunciato ieri dalla polizia di Ivrea per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Ai poliziotti ha detto di essere costretto a spostarsi dal suo paese perché i prezzi dell’unico negozio sono troppo elevati. Altri tre extracomunitari sono stati denunciati per lo stesso motivo perché trasportavano cibi etnici su un furgone senza alcuna autorizzazione. Nelle ultime due settimane gli agenti del commissariato di Ivrea hanno denunciato trentadue persone per aver violato il decreto del presidente del consiglio dei ministri.

