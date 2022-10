“Il fotovoltaico su suolo fertile non ha senso”. Il primo cittadino di Rivarolo Alberto Rostagno, sul tema, non ha dubbi. A Palazzo Lomellini il tema è particolarmente delicato, perché quasi sicuramente la frazione rurale di Argentera dovrà dire addio a un’area equivalente a tredici campi da calcio, su cui verrà costruito un maxi parco fotovoltaico.

E quello di Rivarolo non è l’unico caso. Anzi, per Coldiretti Torino il rischio è che tutto il Canavese, in futuro, venga tappezzato di pannelli solari che cannibalizzeranno il suolo agricolo. E così l’associazione di agricoltori, tramite il presidente torinese Bruno [...]