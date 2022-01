RONDISSONE. Una strada del centro del paese scambiata per la pista di un autodromo dove fare gare di velocità. Via Paolina Bosio si trova, da molti anni, al centro delle lamentele dei residenti e al centro dell’attenzione degli amministratori, che hanno cercato di risolvere il problema. “Molte auto transitano velocissime”, dice chi abita in questa via, una delle due arterie principali della parte nord del paese e che a sud si collega con via XX Settembre.

Al problema della velocità, si aggiunge il non trascurabile dettaglio che molte persone [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.