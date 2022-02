RONDISSONE. L’Amministrazione comunale rondissonese ha aderito alle iniziative EndoPank per “La Voce di Una è la Voce di Tutte” e “Facciamo luce sull’endometriosi”.

Si tratta di un’organizzazione no profit di volontariato per le donne affette di endometriosi, che si occupa di aiutare e supportare le donne che vivono e convivono con una patologia cronica ed invalidante come questa.

L’organizzazione nasce con lo scopo di creare una rete di unione, solidarietà e collaborazione tra tutte le donne affette dalla patologia, sul territorio italiano.