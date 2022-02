RONDISSONE. Anche l’Amministrazione comunale rondissonese ha aderito alla protesta contro il caro bollette, promossa dall’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con “Luci spente per protesta”.

Anche i piccoli Comuni, infatti, hanno accolto l’invito a spegnere, in segno di protesta simbolica palazzi, simboli e monumenti cittadini, per far sentire la voce dei Sindaci contro il caro bollette.