RONDISSONE. Tanto di cappello alla Protezione Civile, ma non facciamo gli ingenui…

tanto di cappello alla Protezione civile, ma non facciamo gli ingenui…

Non mescoliamo le aziende con un politico. Non confondiamo le ditte, quella di Crescentino e quella della recinzione, con un consigliere regionale che da almeno due mesi coglie l’occasione del Covid per farsi propaganda ostentando le mascherine e altri strumenti che egli regala facendosi fotografare dai giornali. Fotografie che coinvolgono anche la Protezione civile di Rondissone. Purtroppo la firma del sindaco di Rondissone in calce a questa lettera è una toppa peggiore del buco: la sua firma avalla la pubblicità che, senza volerlo, la Protezione civile fa a un uomo politico, cioè a un partito politico. Il sindaco non dovrebbe rappresentare tutti i cittadini del suo Comune?

Riconosciamo alla Protezione civile di Rondissone e di Torrazza il suo impegno, il suo instancabile prodigarsi in una situazione difficilissima. Nel nostro articolo avevamo anche scritto che comprendiamo la Protezione civile: in una situazione tremenda come quella attuale talvolta non si va tanto per il sottile e si accetta un aiuto prezioso da qualsiasi parte provenga.

Ma, detto questo, non prendiamoci in giro. Il nome “Gavazza”, che compare sulla casetta da cantiere installata in piazza, si sarebbe potuto tranquillamente togliere, o coprire. Invece sono quattro settimane che sta lì, ed evidentemente anche per il sindaco va bene così.

Il sindaco e il signor Ottino osservano che il “container” è stato concesso in uso gratuito dalla ditta Gavazza Trasporti. Come dire: da una ditta di trasporti, non dal politico Gavazza… Però la targa o adesivo reca il solo cognome “Gavazza”, non il nome della ditta. E dalle nostre parti chi legge Gavazza pensa immediatamente al conosciutissimo e onnipresente consigliere regionale, non a un’impresa di trasporti. Tra parentesi, il consigliere ci aveva precisato telefonicamente che la ditta è del figlio, mentre dalla visura camerale risulta che titolare unico è proprio il padre.

Infine, sappiamo che ci sono aziende del Chivassese che hanno donato soldi o attrezzature all’ospedale e alle strutture sanitarie senza fare chiasso e senza esibire la propria generosità con adesivi in piazza. Una questione di stile, ma anche di sensibilità. Non solo c’è politico e politico: c’è anche ditta e ditta.

Insomma, non facciamo gli ingenui… Con sincera ammirazione per l’impegno profuso dalla Protezione civile, ringraziamo dell’attenzione prestata al nostro articolo e porgiamo cordiali saluti

