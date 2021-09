Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Negli anni, quello che era nato come un quartiere a servizi per un’area industriale, è diventato un quartiere residenziale a tutti gli effetti. Condomini dove abitano circa 130 rondissonesi.

Giardinetti dove giovano i bambini, un campetto da basket e perfino un centro giovani da poco ristrutturato. Un quartiere residenziale che, però, al catasto non risulta.

Un dettaglio che è costato caro a chi vive qui e paga un mutuo per quella casa e ora si troverà un impianto di biometano alimentato a forsu (la frazione organica del rifiuto solido urbano), per sua stessa natura maleodorante, a meno di 500 metri dalle finestre.

Per scongiurare questa eventualità i residenti hanno combattuto per anni. Hanno costituito un comitato. E si sono autotassati per pagarsi gli avvocati.

Tra di loro Svetlana Nicolaev, la pasionaria del quartiere 2001.

“Il comune ci ha tradito. Le istituzioni ci hanno tradito – batte i pugni Svetlana con la forza di sempre -. Ho lottato con tutte le mie forze contro questo impianto. E a cosa è servito?”.

Svetlana ha 52 anni e vive in Italia da 21: “Prima a Torino, nel quartiere Santa Rita, poi ho scelto Rondissone perché era un posto tranquillo dove far crescere i miei tre figli. Ho lasciato la Moldavia per dare loro un futuro, e cosa mi ritrovo? Un mutuo da 820 euro al mese per due case, un appartamento e la mansarda, che vorrei vendere subito, ma che nessuno comprerà mai”.

M.d.P.

Commenti