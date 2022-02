RONDISSONE. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Magnone ha varato una serie di misure urgenti di solidarietà alimentare, per proseguire nel percorso di sostegno alle famiglie colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria.

E’ stato varato un bando per i cittadini in difficoltà economica, che prevede un contributo di solidarietà consistente in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.