E’ un annuncio di ritorno alla normalità quello che arriva dall’Amministrazione comunale e dalla pro loco “Rondissone in festa”: sabato 19 e domenica 20 giugno ritorna la festa patronale di San Luigi, una manifestazione dedicata alla tradizione. Sabato 19, alle 16.30 si comincia con la mini “Rondissonissima” di 5 chilometri, una camminata nel verde dedicata alle famiglie, organizata dall’Asd Nord Walking, con ritrovo alle 16 nel cortile del Municipio (iscrizioni entro il 17 giugno e info sul sito: www.rondissonissima.it). Dalle 20, primo turno (secondo turno alle 21.30) per la serata gastronomica “Gran grigliata” in piazza Borella, esclusivamente su prenotazione, con 100 posti disponibili per turno e servizio da asporto dalle 19, sempre su prenotazione (tel. 349.4708452). Nel corso della serata l’associazione “Vita Tre” sarà presente con il libro “Ricette tradizionali della memoria” e la vendita delle paste di meliga.

Domenica 20, alle 9.30, in piazza Borella inaugurazione della “Panchina viola della Gentilezza” a cura dell’Amministrazione comunale e del Centro Giovani Cooperativa Valdocco. Alle 10.15 inaugurazione del nuovo bancone del Bar presso il Polivalente a cura della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale e alle 10.30 premiazione del concorso “Angolo Fiorito”. Alle 11, santa messa e a seguire, sul sagrato della chiesa, accompagnamento musicale con la banda di Sant’Antonino. Alle 19 Gran Grigliata, esclusivamente da asporto.

In occasione della festa sarà indetto il concorso “Angolo Fiorito”, scattando la foto del balcone o del giardino di casa e postandola sulla pagina Facebook della Pro Loco di Rondissone: vincerà la foto che entro il 17 giugno riceverà il maggior numero di “like”, unitamente alla valutazione della giuria.

