Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RONDISSONE. E’ morto all’improvviso, domenica sera, mentre guardava la Tv seduto sul divano di casa sua. Ha destato sgomento in paese l’improvvisa morte di Roberto Ottino. “Robi”, come lo chiamavano tutti in paese, era cugino di primo grado del sindaco di Torrazza Massimo Rozzino. Le loro mamme erano sorelle. Per anni aveva lavorato come muratore. Negli ultimi tempi aveva ottenuto un lavoro come guardiano presso Amazon.

“Un altruista, un animo buono – racconta Gianluca Gavazza, suo [...]